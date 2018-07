União da Ilha lembra trajetória de Vinícius de Moraes Com 60 anos de existência e conhecido por irreverência, o Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador é a quarta agremiação a desfilar no sambódromo do Rio neste domingo. Desta vez, a aposta da escola é homenagear o centenário do Poetinha com o enredo "Vinícius no Plural. Paixão, Poesia e Carnaval".