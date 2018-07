União da Vitória, PR, tem toque de recolher antirroubo A cidade de União da Vitória, na Região Sul do Paraná, está sob o toque de recolher desde a noite dess quarta-feira,11. A medida, que permite a circulação pelas ruas do município atingido pelas cheias e com 12 mil desabrigados; somente de veículos e embarcações identificadas da Defesa Civil, Exército, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foi tomada, após a denúncia de dezenas de roubos às casas situadas nas zonas alagadas.