União de Pão de Açúcar e Carrefour terá 27% do varejo brasileiro A proposta de união do Pão de Açúcar com as lojas do Carrefour no Brasil, apresentada nesta terça-feira, prevê a criação de um grupo que dominará 27 por cento do mercado brasileiro de varejo, afirmou a empresa que assessora a rede do empresário Abílio Diniz.