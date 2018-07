União devolve rodovias ao RS

O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, enviou carta ontem à governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), na qual afirma que, até que o assunto seja avaliado pela área técnica, permanecem "sob responsabilidade do Estado" os 1.655 quilômetros de estradas que o governo gaúcho tentou devolver à União esta semana. Na sequência da decisão unilateral de transferir à União a gestão dos contratos de concessão das rodovias, o governo gaúcho entregou, na segunda-feira, os documentos relacionados às estradas ao ministério e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).