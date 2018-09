União e Estado fazem jogo de empurra O diretor de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, José Miguel do Nascimento Júnior, disse que São Paulo é o único Estado que apresentou problemas na distribuição de drogas de alto custo nas últimas semanas. "A própria secretaria estadual reconheceu que teve dificuldade para que os remédios chegassem aos centros de distribuição. A Fundação para o Remédio Popular (órgão do governo paulista que recebe as drogas) ficou em greve por dois meses e por 15 dias o Estado não recebeu nada do que enviamos", afirmou. "Depois não havia mão de obra para receber. São Paulo continua com problemas e pedindo para adiar as entregas por causa das condições de armazenamento e logística. Nossa responsabilidade é levar até lá e o Estado faltou."