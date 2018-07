União e governos estaduais devem se unir, diz Cardozo

Cardozo afirmou ainda que disputas políticas não podem ter lugar quando o debate é sobre segurança pública."Muitas vezes se quer a desgraça daquele que governa por não ser um aliado político, mas disputa eleitoral se faz no palanque", comentou, reforçando que governos estaduais devem dividir a responsabilidade com o governo federal no combate à criminalidade do País. O ministro selou na segunda-feira (12) acordo de cooperação com o governo do Estado de São Paulo para colaboração no combate da escalada da violência em São Paulo.

O ministro afirmou ainda que além da questão política o espírito corporativista também é um dos problemas centrais da questão da segurança pública nacional. "Muitas vezes, a Polícia Militar não dialoga com a Polícia Civil, a Polícia Federal não dialoga com a Polícia Rodoviária Federal, os juízes não conversam com promotores e promotores odeiam delegados", destacou o ministro, dizendo que as políticas corporativistas não podem comprometer as funções para as quais as próprias corporações existem.

Cardozo comentou que o crime organizado é uma das fortes causas da criminalidade hoje no mundo e mencionou ainda que as organizações criminosas se apoiam na corrupção do estado. "O crime organizado só se enraíza com a corrupção do aparelho do estado", afirmou.