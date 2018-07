União Europeia concorda com aumento de 2% no orçamento de 2012 Negociadores da União Europeia concordaram com um aumento de dois por cento no orçamento do grupo para o ano que vem, para 129 bilhões de euros (174 bilhões de dólares), depois de mais de quinze horas de conversações, que acabaram nas primeiras horas da manhã de sábado.