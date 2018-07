União Europeia concorda em enviar soldados para a República Centro-Africana

Os ministros reunidos em Bruxelas aprovaram um plano para o envio de um batalhão, mas os detalhes militares ainda têm que ser acertados.

As autoridades europeias esperam conseguir a autorização do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para a missão nesta semana. A força começaria a chegar na República Centro-Africana no fim de fevereiro e teria a capital Bangui como base.

Não está claro ainda que países da UE contribuiriam com tropas. A Estônia prometeu soldados. Lituânia, Eslovênia, Finlândia, Bélgica, Polônia e Suécia estão entre os que avaliam o envio de tropas, segundo diplomatas.

Países maiores do bloco como o Reino Unido, a Alemanha e a Itália afirmaram que não vão contribuir.

A República Centro-Africana vive uma situação de caos, depois que uma coalizão rebelde majoritariamente muçulmana tomou o poder em março, promovendo uma onda de assassinatos e saques e provocando a retaliação de milícias cristãs.

