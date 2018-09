União Europeia quer proibir clonagem de animais para obtenção de alimentos

A Comissão Europeia - órgão executivo da União Europeia (UE) - proporá hoje a proibição, ao menos por cinco anos, da clonagem de animais para obtenção de alimentos, como carne ou leite. A ideia é vetar também a importação de produtos obtidos por meio de clonagem.

O órgão, no entanto, quer permitir que os animais sejam clonados para objetivos relacionados à pesquisa ou para conservar espécies em risco de extinção.

A comissão deve justificar a pertinência da proibição com base nas preocupações morais da sociedade e do bem-estar dos animais. A proposta deverá ser aprovada pelo conselho de ministros da UE e pelo Parlamento Europeu. A clonagem animal (na foto, a ovelha Dolly) é praticada por alguns países do bloco, mas apenas para pesquisa. Os Estados Unidos são o país mais avançado nessa tecnologia.