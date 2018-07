União homossexual é reconhecida por juíza no DF como família

Um militar do Exército e um pintor de paredes mantiveram durante 11 anos uma união homoafetiva. Eles moraram na mesma casa e, segundo o pintor, viveram como casados. Agora, quase 15 anos depois, a juíza Luciana Pimentel Garcia, da 1ª. Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama (cidade satélite do Distrito Federal), reconheceu que eles formaram uma família. "Eles eram uma família, viviam uma união homoafetiva", afirmou nesta segunda-feira, 4, a juíza. Para Luciana, está ocorrendo um processo de evolução no pensamento da sociedade e do próprio Judiciário. Ela disse que a sociedade começa a admitir a possibilidade de existirem uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. E acredita que, após essa mudança na sociedade, o Judiciário cada vez mais garantirá os direitos de quem mantém uma união homoafetiva. O passo seguinte às decisões judiciais favoráveis aos casais homossexuais, de acordo com a juíza, será uma mudança na legislação. Luciana cita a própria experiência na Vara da Família para exemplificar essa mudança de pensamento. Quando assumiu o posto, há seis anos, ela disse que recebeu um processo semelhante ao julgado agora, em que as pessoas apenas pediam que fossem reconhecidos como família. "Naquela época, indeferi, entendi que não era possível", disse. Agora, apesar de a legislação ser a mesma, ela disse que mudou de opinião e concluiu que o casal formado pelo pintor e pelo militar era, de fato, uma família. A juíza acredita que a outra parte do processo, a filha do militar, recorrerá contra a sua decisão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Mas, se o tribunal confirmar que eles eram uma família, o pintor poderá pedir o reconhecimento de direitos de cônjuge, como pensão, já que o militar morreu. Essa evolução de pensamento poderá também ocorrer nas instâncias superiores do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) devem se manifestar nos próximos meses sobre o assunto. No STJ, o julgamento já começou, está empatado e será decidido pelo ministro Luís Felipe Salomão, que tomou posse no tribunal em junho. Está em debate a situação de um casal formado por um agrônomo brasileiro e um professor canadense que buscam a declaração de união estável para garantir direitos assegurados a famílias. Em 2005, ao analisar outro caso, o STJ garantiu a um homossexual o direito a receber pensão pela morte do companheiro com quem viveu por 18 anos. No STF, é aguardado para breve um parecer do procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, a respeito de uma ação movida pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O governador quer que os servidores públicos civis do Estado homossexuais tenham os mesmos direitos garantidos aos heterossexuais, como licença e Previdência.