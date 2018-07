União libera R$ 1,14 mi para ações de socorro no Acre O governo federal autorizou o repasse de uma nova parcela de R$ 1,14 milhão para a Prefeitura de Rio Branco (AC). A decisão está presente na Portaria nº 116 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, integrante do Ministério da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.