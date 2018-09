União libera R$ 11 milhões para reforma da Ceagesp

Em setembro, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que problemas de infraestrutura no pavilhão - fiação exposta, telhado instável e ferrugem no teto e nas pilastras - ameaçavam o espaço. Além disso, uma vistoria feita em agosto pelo Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) encontrou o sistema de proteção contra incêndio defasado e mandou revisar os hidrantes, trocar os quadros de luz - de madeira - e a sinalização de equipamentos de incêndio e rotas de fuga. Por conta disso, a Subprefeitura da Lapa ordenou a reforma ou a interdição imediata.

Em nota, o presidente da Ceagesp, Mário Maurici, afirmou que a empresa vai pedir um laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para ratificar a integridade do prédio do MLP e para orientar as obras. Disse também que já enviou à subprefeitura uma nota técnica garantindo a segurança do espaço. A previsão é de que a reforma tenha início até dezembro.

O ministro interino da Agricultura, José Gerardo Fontelles, esteve na companhia e parabenizou os permissionários por serem responsáveis em "manter a Ceagesp no topo do cenário nacional". A Ceagesp é o terceiro maior entreposto de produtos hortícolas do mundo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.