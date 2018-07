União terá de indenizar repórter agredida há dez anos

De acordo com o processo, durante a festa de Reveillon, realizada no Forte de Copacabana, em 1999, ela sofreu agressões físicas e verbais de soldados da Polícia do Exército (PE).

A atitude seria uma represália pelo fato de a profissional ter fotografado atos de violência da referida PE contra um colega do Jornal do Brasil, que tentava registrar imagens da queda do toldo sobre o local em que o então presidente Fernando Henrique Cardoso e diversas autoridades iriam estar.

A União sustentou, em sua defesa, não haver prova técnica da violência alegada, nem comprovação do dano moral, já que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) não constatou lesões na repórter.

A União também afirmou, no processo, que os militares agiram "no estrito cumprimento do dever legal, com o intuito de manter a ordem e garantir a segurança do local".