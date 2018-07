Unibanco antecipa resultado e mostra lucro de R$704 mi no 3o tri O Unibanco registrou no terceiro trimestre do ano um lucro líquido recorrente de 704 milhões de reais, um crescimento de 5,6 por cento em relação ao resultado apurado no mesmo período do ano passado. De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira --antecipando a divulgação que estava prevista para o início de novembro--, a carteira de crédito do banco atingiu 74,3 bilhões de reais ao final de setembro, um crescimento de 32,9 por cento em 12 meses. O Unibanco informou ainda que reabriu seu programa de recompra de ações. As units do Unibanco caíam 13,3 por cento, cotadas a 9,96 reais, por volta das 11h26, quando o Ibovespa cedia 8,04 por cento. Os dados divulgados pelo banco não foram auditados. (Reportagem de Aluísio Alves; Texto de Renato Andrade)