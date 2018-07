Unica prevê atraso no início da próxima safra de cana O início da moagem da próxima safra de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil terá um atraso na comparação com a temporada anterior, com usinas se programando para começar as atividades mais tarde em 2012/13, informou a Unica, entidade que reúne as indústrias.