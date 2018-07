Uma cartilha que explica o que é o etanol brasileiro, quais suas funções e vantagens será lançada pela Unica em parceria com a Basf como parte da campanha Etanol Verde - uma atitude inteligente. O objetivo é esclarecer as vantagens do biocombustível e a necessidade de investir no crescimento sustentável do País. Telefone (0--11) 3082-3977, r. 44.