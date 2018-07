Unicamp abre inscrições para vestibular 2014

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu inscrições para o vestibular de 2014, nesta segunda-feira, 19, com novidades. As principais são a criação de dois novos cursos e a ampliação dos pontos de bonificação do programa de inclusão social da universidade, para alunos de escola pública e autodeclarados negros, pardos e índios.

O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (Paais) vai dar 60 pontos extras (eram 30) na segunda fase para alunos que cursaram todo ensino médio na rede pública. Os oriundos de escolas públicas que se autodeclararem negros, pardos e índios terão, além dos 60 pontos, mais 20 pontos (eram 10) - totalizando 80. "Acreditamos que com essa bonificação vamos passar dos 40% de ingressantes vindos de escolas públicas, chegando próximo da meta estabelecida pelo Estado", afirmou o coordenador-geral da Unicamp, Álvaro Crosta.

"Fomos pioneiros nesse programa, que não é baseado em cotas, e neste ano a decisão foi ampliar significativamente os pontos do Paais no vestibular, baseado no desempenho daqueles que já entraram pelo sistema em oito anos de experiência", explicou o coordenador-geral.

Mudanças. Outra novidade do Vestibular 2014, que está com as inscrições abertas até o dia 13 de setembro, é a criação dos cursos de Administração (noturno - 180 vagas) e Administração Pública (noturno - 60 vagas), no campus de Limeira. O coordenador da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), Edmundo de Oliveira, explicou que não houve aumento de vagas. Esses cursos substituíram os cursos de Gestão do Agronegócio, Gestão de Políticas Públicas, Gestão de Comércio Internacional e Gestão de Empresas - que também eram dados em Limeira.

Provas. Houve mudanças também na prova de habilidades específicas para o curso de Música. A partir deste vestibular, os candidatos ao curso farão as provas de habilidade específica antes da primeira fase, entre os dias 3 e 7 de outubro.

As provas do Vestibular 2014 da Unicamp acontecem no dia 10 de novembro (primeira fase) e dos dias 12 a 14 de janeiro (segunda fase). As demais provas de habilidades específicas acontecem entre os dias 20 e 23 de janeiro.

Esse ano, a Unicamp decidiu que as inscrições serão feitas apenas pela internet, no site www.comvest.unicamp.br. O valor da taxa de inscrição subiu para R$ 140,00. A Comvest anunciou também que este ano o vestibular não será mais realizado nas cidades de Fortaleza (CE) e Salvador (BA). As provas acontecem em 16 cidades, mais as capitais Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG).