Unicamp aplica hoje as provas de física e geografia

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) registrou 6,79% de abstenção no segundo dia de provas da segunda fase do vestibular 2009, realizado em 21 cidades brasileiras. O índice é menor do que o registrado no segundo dia do vestibular 2008, quando 7,92% faltaram à prova. Hoje, a Unicamp aplica as provas dissertativas de física e geografia. De acordo com a contagem da Comvest, na segunda-feira 1.146 deixaram de comparecer aos locais de prova e 15.739 fizeram os exames de química e história. O vestibular termina nesta quarta-feira, com as provas de matemática e inglês. Os candidatos concorrem a 3.434 vagas em 66 cursos da universidade e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). A lista de aprovados será divulgada dia 5 de fevereiro, ao meio-dia. As informações são do Jornal da Tarde.