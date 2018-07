Unicamp cria mais 4 cursos de graduação

Três dos novos cursos são na Faculdade de Tecnologia, no câmpus de Limeira: Engenharia de Telecomunicações (50 vagas, período integral), Sistemas de Informação (45 vagas, integral) e Engenharia Ambiental (60 vagas, período noturno). Foi criado também, no câmpus de Campinas, o curso de Engenharia Física (15 vagas, período integral).

A criação e a extinção dos cursos não alterarão o número de vagas oferecidas atualmente pelo vestibular da Unicamp. Os cursos de Engenharia de Telecomunicações e de Sistemas de Informação absorverão, respectivamente, as vagas oferecidas pelos cursos extintos de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. As vagas do curso de Engenharia Ambiental virão dos cursos de Tecnologia em Construção de Edifícios (30 vagas) e Tecnologia em Controle Ambiental (30 vagas). Esses dois serão mantidos, com 50 vagas cada./ RICARDO BRANDT, ESPECIAL PARA O ESTADO