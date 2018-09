Unicamp decide participar de sistema do MEC que avalia ensino superior

A Universidade Estadual de Campinas vai participar do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) do Ministério da Educação (MEC). Assim como a USP, a Unicamp não participa do Sinaes, exame regulamentado em 2004 em substituição ao Provão, com a proposta de avaliar a atuação da instituição de ensino superior e de dar ao MEC informações e base para regulação, supervisão, autorização e credenciamento dos cursos de graduação. A universidade não concordava com a metodologia do sistema. Segundo o pró-reitor de graduação, Marcelo Knobel, o exame foi "bastante aprimorado".