Unicamp divulga 1ª lista de aprovados no vestibular 2009 A lista de aprovados em primeira chamada no vestibular 2009 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está disponível desde a manhã de hoje no saguão do Ciclo Básico II do campus principal, em Campinas, e na página da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), em www.comvest.unicamp.br. Os 3.434 convocados deverão fazer matrícula até o dia 10, das 9 horas ao meio-dia, no campus de Piracicaba para os alunos de odontologia; em Limeira, no Centro Superior de Educação Tecnológica, para os cursos superiores de tecnologia; e na Faculdade de Ciências Aplicadas para os alunos dos cursos de ciências no esporte, engenharia de manufatura, engenharia de produção, gestão de comércio internacional, gestão de empresas, gestão de políticas públicas, gestão do agronegócio e nutrição. Os alunos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto poderão fazer matrícula em Campinas ou em São José do Rio Preto. Os estudantes aprovados para os demais cursos deverão fazer matrícula em Campinas. Para matricular-se o convocado deverá levar certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente), histórico escolar completo do ensino médio; certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor (para brasileiros maiores de 18 anos), certificado de reservista ou atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula em CPOR ou NPOR (cursos de formação de oficiais da reserva do Exército) para brasileiros maiores de 18 anos do sexo masculino, e uma foto 3x4 recente e colorida (duas fotos nos casos dos alunos da Famerp). Os candidatos que optaram pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) precisam comprovar, com a apresentação do histórico escolar, ter cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública. Caso contrário, estarão eliminados e terão a matrícula na Unicamp ou na Famerp negada. A segunda chamada está marcada para o dia 10 de fevereiro; a terceira no dia 13; a quarta no dia 3 de março; a quinta no dia 6 de março; a sexta no dia 10 de março; a sétima chamada no dia 13 de março; a oitava no dia 17 de março; a nona no dia 24 de março (juntamente com uma lista de espera); a décima chamada no dia 26/03 (às 16 horas) e a última no mesmo dia 26, às 18 horas.