Unicamp divulga convocados e locais de prova da 2ª fase

Os locais de prova são informados individualmente, no momento da consulta à lista de aprovados, através do número de inscrição ou nome do candidato. Foram convocados 15.761 candidatos para a segunda fase. Eles concorrem a 3.460 vagas em 69 cursos da Unicamp e dois cursos da Famerp - Faculdade Pública de Medicina de São José do Rio Preto. Este ano, 68.705 candidatos fizeram a prova da primeira fase, realizada em novembro.

A segunda fase será realizada em três dias consecutivos: 12, 13 e 14 de janeiro de 2014. Os candidatos respondem a 24 questões dissertativas a cada dia de prova, sendo:

1º dia (12/1) - Prova de Língua Portuguesa e de Literaturas da Língua Portuguesa e prova de Matemática

2º dia (13/1) - Prova de Ciências Humanas e Artes e prova de Língua Inglesa

3º dia (14/1) - Prova de Ciências da Natureza