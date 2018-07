Unicamp divulga gabarito da 1ª fase A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou ontem o gabarito da parte objetiva de sua prova da primeira fase, aplicada no domingo para 56.961 candidatos. As respostas podem ser conferidas no estadão.com.br/educacao. A lista de aprovados para a segunda fase do vestibular será divulgada no dia 20 de dezembro.