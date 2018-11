Unicamp divulga lista de aprovados hoje

A lista de aprovados no vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sai hoje, ao meio-dia. Os nomes dos convocados na primeira chamada podem ser encontrados no site www.comvest.unicamp.br e também no câmpus de Campinas da instituição, no saguão do Ciclo Básico II. A matrícula deve ser efetuada na quinta-feira, dia 9, no câmpus onde o candidato foi aprovado.

A segunda chamada sai também na quinta, junto com os nomes dos candidatos remanejados. A matrícula desses convocados ocorre no dia 14. Na quarta, sai a classificação geral e notas da segunda fase. Estão ainda previstas 11 chamadas.

Os candidatos concorreram a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e 2 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). / ESTADÃO.EDU