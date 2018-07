Unicamp divulga lista de aprovados

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou ontem o resultado do vestibular 2013. Os estudantes convocados na primeira chamada deverão fazer a matrícula virtual entre hoje e amanhã, no endereço http://www.comvest.unicamp.br/index.html, utilizando seu número de inscrição e senha, caso queiram estudar na universidade.

Os candidatos convocados que não realizarem a matrícula online perderão o direito às vagas e não serão chamados nas próximas listas.

No dia 14, ao meio-dia, será divulgada a primeira chamada para a matrícula presencial, com os nomes dos candidatos que efetivaram a matrícula virtual. Os convocados deverão fazer a matrícula presencial no dia 18.

Já as notas dos candidatos na segunda fase serão divulgadas em 7 de fevereiro. A Unicamp prevê até 11 chamadas no total. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível no site da Comvest, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.

O vestibular ofereceu 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). O processo seletivo recebeu um número recorde de inscrições: 67.408.

Entre os três vestibulares de universidades públicas paulistas, a Unicamp foi a última a divulgar a lista de aprovados.

A Unesp anunciou a relação de aprovados no último dia 28. O processo seletivo ofereceu 7.014 vagas em cursos de 23 cidades.

A Fuvest divulgou sua lista na última sexta-feira, dia 1.º de fevereiro. Foram 10.982 vagas em cursos da Universidade de São Paulo (USP) e 100 da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

A exemplo da Unicamp, os candidatos aprovados pelos vestibulares da Unesp e da Fuvest deverão confirmar interesse na vaga entre e hoje e amanhã.