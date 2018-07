Unicamp é a melhor universidade do País

Na sua primeira participação no Enade, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) liderou o ranking entre as universidade do País. Até 2009, a instituição boicotava o exame por não concordar com a avaliação

A Unicamp obteve 4,69 no Índice Geral de Cursos (IGC), que varia de 1 a 5. Apenas 8% das instituições avaliadas obtiveram conceito 4 ou 5, considerados bons. Conceitos 1 e 2 são classificados como ruins; 3 é satisfatório.

"Acredito que o bom desempenho ocorreu porque ao longo dos últimos dez anos houve investimento grande na infraestrutura e contração de docentes", disse o coordenador da Unicamp, Edgar de Decca. Segundo ele, um diálogo com o MEC possibilitou a participação da Unicamp - a USP continua boicotando o Enade.

Primeiros. Na classificação geral, a Unicamp figura em quarto lugar. As primeiras posições ficaram com instituições de ensino privadas e especializadas em Administração e Economia.

Em primeiro, está a Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ). "Acho que o mais importante da nossa escola é vincular ensino à pesquisa. E pesquisa à internacionalização", disse o diretor-geral da escola, Rubens Penha Cysne. Nas segunda e terceira posições estão a Faculdade de Administração de Empresas (Facamp) e a Escola de Economia de São Paulo (Eaesp-FGV). / M.M. e P.S.