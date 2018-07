Unicamp entra em greve por solidariedade à da USP

Segundo a nota emitida pela Adunicamp, as greves nas universidades nunca tiveram a intenção de levar à violência, e os piquetes feitos pelos manifestantes tentam chamar a atenção das autoridades universitárias para as reivindicações do movimento. "Nada aconteceu de grave que justificasse a intervenção policial. Assim sendo, por que a reitora da USP (Suely Vilela) chamou a polícia para acabar com os piquetes dos funcionários em greve?", questiona a Adunicamp. Ninguém da entidade foi encontrado para comentar a nota. Enquanto isso, a greve continua na USP. Reunida novamente hoje, a Assembleia da Associação dos Docentes da USP (Adusp) decidiu manter a greve até a saída da polícia do campus, pela saída imediata de Suely Vilela da reitoria e pela reabertura das negociações.