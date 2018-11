Unicamp interdita UTI neonatal após contaminações A morte de um recém-nascido e a contaminação de 14 bebês por um vírus sazonal denominado VSR (Vírus Sincicial Respiratório) provocou hoje a interdição da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), no Hospital da Mulher da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), interior de São Paulo. Treze recém-nascidos estão no isolamento e um recebeu alta. Em nota, a assessoria de imprensa do hospital informou que a morte do bebê pode não ter correlação com o vírus, já que ele tinha um grave problema cardíaco e estava internado há quase dois meses. O VSR é um vírus que provoca doenças respiratórias, potencialmente perigoso para pacientes já debilitados. Essa forma de vírus identificada no CAISM está sendo tratada com Anticorpo Monoclonal.