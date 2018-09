Unicamp promove simpósio de pesquisa O Grupo Vitivini, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com apoio da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA), realizará, no dia 27, em Campinas (SP), o 3º Simpósio em Pesquisa e Desenvolvimento em Vitivinicultura no Estado de São Paulo. O evento, organizado pelo professor Claudio Luiz Messias, deve reunir pesquisadores, produtores, técnicos, enófilos, cooperativas e outros setores da cadeia produtiva. O objetivo é contribuir para a revitalização da vitivinicultura paulista. Site.