Unicamp realiza amanhã a 1ª fase de seu vestibular

Amanhã, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza a primeira fase de seu vestibular para 61,5 mil candidatos, número recorde de inscrições. A novidade é a proibição da entrada nas salas com celular - o aluno que for pego com o aparelho será eliminado do vestibular.

Candidatos devem chegar ao local de prova às 12 horas. Os portões serão fechados às 13 horas. É recomendado que os alunos façam o trajeto um dia antes, para conhecerem o caminho.

Os candidatos devem consultar seu local de provas no site comvest.unicamp.br. Nos Estados onde não há horário de verão, o vestibular seguirá o horário local e não o de Brasília.

É obrigatório levar o original do documento indicado na inscrição, uma foto 3x4 tirada em 2011 (com nome e número de inscrição anotados no verso), caneta esferográfica de cor preta em material transparente, lápis preto, borracha, uma pequena régua transparente e compasso.

Além do celular, a universidade proíbe o uso de qualquer aparelho eletrônico, relógios digitais, corretivo líquido, lapiseira, lenço, boné, chapéu ou outros materiais estranhos à prova. O candidato poderá usar relógio analógico.

São oferecidas 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e em 2 cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

A primeira fase é formada pela redação (o candidato deve escrever três textos de gêneros diversos) e pela prova de conhecimentos gerais, com 48 questões de múltipla escolha. A lista dos aprovados será divulgada no dia 20 de dezembro.