Unicamp realiza vestibular neste domingo em 24 cidades

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, realiza neste domingo, em 24 cidades, a primeira fase do Vestibular Nacional 2009. Os 49.287 inscritos disputam 3.434 vagas para 66 cursos da Unicamp e dois da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Novidade fica para as 480 vagas no novo campus de Limeira (SP). A orientação é para que os candidatos cheguem ao local de prova às 13 horas, uma vez que os portões serão fechados, impreterivelmente, às 13h45. Os candidatos podem consultar seu local de prova pelo site www.comvest.unicamp.br. A lista de aprovados e os locais da segunda fase serão divulgados no dia 17 de dezembro. A segunda fase está marcada para os dias 11 a 14 de janeiro.