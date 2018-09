Unicamp surpreende com prova sobre homem e animais Com a proposta de discutir a relação do homem com os animais, a prova da primeira fase do vestibular 2009 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), aplicada ontem em 24 cidades do País, recebeu elogios de professores de cursinho e do ensino médio. ?Foi uma prova de ótimo nível, mas fácil?, afirmou Vera Lúcia Antunes, coordenadora do Curso e Colégio Objetivo. ?A Unicamp está de parabéns pela criatividade.? O coordenador de vestibular do Anglo, Alberto Francisco do Nascimento, também considera que a prova foi bem feita. Para Fernando Rodrigues, professor de história do Cursinho da Poli, não houve nenhuma questão polêmica. O tema geral, o homem e os animais, surpreendeu os candidatos. A prova forneceu textos com informações sobre como os animais foram e podem ser usados para o progresso da humanidade, levantando questões como extinção e reprodução. Os temas foram associados a discussões políticas e às disciplinas básicas do currículo - matemática, física, química, biologia, história e geografia. Segundo Leandro Tessler, coordenador executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), a surpresa é um dos fatores que permitem a disputa mais justa pelas 3.434 vagas. ?A gente tenta justamente colocar um elemento surpresa. Se o tema fosse aquecimento global, certamente metade dos candidatos já teria uma redação em mente, praticamente pronta?, afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.