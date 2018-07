Unicamp tem abstenção de 13,4% no 2ºdia A taxa de abstenção do segundo dia de provas da segunda fase da Universidade Estadual de Campinas foi de 13,4%. Dos 15.352 candidatos convocados, 2.056 não compareceram aos exames de ontem. A abstenção do primeiro dia foi de 12,2%. Os vestibulandos concorrem a 3.444 vagas distribuídas em 68 cursos da Unicamp e em outros dois da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). As provas desta etapa do processo seletivo serão aplicadas até hoje, em 18 cidades de todo o País.