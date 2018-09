Unicamp tem número recorde de inscrições no vestibular

Os locais de prova serão divulgados no dia 11 de novembro no site www.comvest.unicamp.br. A primeira fase será realizada no dia 21 de novembro, com duas provas - Conhecimentos Gerais, com 48 questões de múltipla escolha; e Redação, em que o candidato terá de produzir três textos de gêneros diversos. O vestibular 2011 marca a mudança no formato das provas e será realizado em 24 cidades brasileiras.

No dia 20 de dezembro a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgará a lista dos que passaram para a segunda fase e os locais da prova. A segunda fase será realizada nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2011. As provas de habilidades específicas, para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música serão realizadas em Campinas entre os dias 24 e 27 de janeiro. A primeira chamada será divulgada dia 7 de fevereiro.

PUC-Campinas

Termina na segunda-feira, 25, o prazo para inscrições no vestibular 2011 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). O valor da taxa é de R$ 100. A inscrição pode ser feita pelo site www.puc-campinas.edu.br.

A PUC-Campinas oferece 6 mil vagas em 39 cursos de graduação. As provas serão realizadas no dia 27 de novembro, das 9 às 13 horas. Os candidatos aos cursos de Medicina, Direito e Arquitetura e Urbanismo farão prova específica um dia antes, das 14 às 18 horas.

Os locais de provas serão informados pelo site a partir do dia 18 de novembro. A lista de aprovados sairá no dia 10 do mês seguinte. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail vestibular@puc-campinas.edu.br ou pelo telefone 0800-728-7822.