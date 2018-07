Unicastelo está em recuperação judicial A Justiça de Fernandópolis, no interior de São Paulo, concedeu recuperação judicial (espécie de concordata) ao Círculo dos Trabalhadores Cristãos Embaré (CTCE), mantenedora da Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo), que possui um câmpus no município e dívidas de R$ 20 milhões com bancos e passivo trabalhista.