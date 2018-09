Unicef faz ação contra exploração sexual em evento no RJ O Rio de Janeiro vai sediar a partir de amanhã o III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que deve reunir três mil delegados, representando 150 países. O evento, que acontece até sexta-feira, vai recolher assinaturas para a mobilização do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) contra a exploração sexual de crianças e adolescentes lançada na última semana. A ação intitulada "Rompa o Silêncio!" tem como objetivo incentivar as pessoas a apoiar medidas de combate ao abuso de jovens e a denunciar os casos de violação. As pessoas interessadas em participar podem incluir o nome no abaixo-assinado durante o evento ou pelo site da Unicef. Além de assinar, o internauta poderá ser um agente multiplicador da ação ao convidar, por meio do site, outras pessoas a participarem da iniciativa.