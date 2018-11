Unicid abre inscrições

Os interessados em cursar ensino superior na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) no meio do ano podem se inscrever a partir de hoje. Há vagas para 25 graduações, como Educação Física, Medicina e Direito, e 23 opções de cursos tecnológicos, como Logística e Marketing. As inscrições podem ser feitas pela internet (www.cidadesp.edu.br), por telefone (11- 2178-1212) ou presencialmente. Os interessados em cursar Medicina se inscrevem no site da Vunesp (www.vunesp.com.br). As provas ocorrem no dia 23 de maio. Já os exames agendados, a partir de 3 de maio. Os candidatos a Medicina farão o vestibular em 13 de junho.