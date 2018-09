Unicid abre inscrições para 11 cursos novos

A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) está recebendo inscrições para 11 novos cursos de pós-graduação lato sensu. Entre as opções, há Empreendedorismo e Gestão Social, Direito Ambiental, Direito do Trabalho e Concepções Atuais, Desenvolvimento e Sustentabilidade e também Direito Penal. Os interessados devem se inscrever pelo endereço unicid.br ou no Centro de Atendimento ao Aluno (CAA). Mais informações pelo telefone: (11) 2178-1243.