Unidade de cobre da Vale na Zâmbia já iniciou produção

O projeto, chamado originalmente de Konkola Norte e rebatizado de Lubambe, tem capacidade estimada de 45 mil toneladas por ano de cobre em concentrado.

A produção foi iniciada em 4 de outubro, depois da conclusão do comissionamento da planta de processamento.

A Vale desenvolve outro projeto de cobre, o Salobo II, no Pará, de 1,7 bilhão de dólares, com previsão de entrar em operação no primeiro semestre de 2014.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi)