Unidade de saúde em Pacajá está sem atendimento Enquanto a médica cubana Ramona Matos Rodríguez não for substituída na unidade de saúde do bairro Alto Bonito, em Pacajá, no sudeste do Pará, o atendimento à população está suspenso. A substituta, também cubana, seria deslocada ontem de Marabá, mas até o começo da noite desta sexta-feira, 7, isso não havia acontecido.