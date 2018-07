Unidade do Sírio-Libanês retomará atendimento amanhã O incêndio que atingiu um restaurante que funciona no mesmo prédio da Unidade Itaim do Hospital Sírio-Libanês, da Rua Joaquim Floriano, zona sul de São Paulo, provocou a transferência de alguns pacientes para a unidade do bairro da Bela Vista do hospital na tarde desta sexta-feira, 7.