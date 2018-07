Unidade quase perdeu vagas No início do ano passado, um estudo feito por professores da USP recomendou o fechamento de 330 vagas nas graduações da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (Each), a USP Leste. Nesse processo, 80 vagas seriam cortadas em Ciências da Natureza e 10 acabariam em Gerontologia. Haveria ainda a extinção de uma graduação, a de Obstetrícia - egressos do curso têm enfrentado problemas para conseguir emprego por dificuldades em obter registro profissional. A comissão de graduação da unidade, entretanto, rejeitou a proposta e manteve as vagas para o vestibular.