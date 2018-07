Unidades da USP discutirão sistema de cotas Todas as unidades da Universidade de São Paulo (USP) vão realizar um debate para decidir um modelo de seminário em que será discutido se a instituição adotará ou não as cotas em seu vestibular. A decisão foi tomada ontem pelo Conselho Universitário (CO) da USP. Cerca de 20 pessoas se inscreveram para falar.