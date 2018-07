Unidades federais têm parcerias O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão do Ministério do Meio Ambiente, lançou no ano passado uma licitação de serviços públicos em 11 parques nacionais, como Abrolhos, Fernando de Noronha e Iguaçu. As concessões têm prazo de dez anos e as concessionárias devem, como contrapartida, investir na infraestrutura e conservação dos locais. O modelo de concessão de parques nacionais é usado em países como Estados Unidos, Austrália, Costa Rica, África do Sul e Nova Zelândia. / A.B.