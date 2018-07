Unidades têm laudo técnico, afirma secretaria

Segundo a secretaria, recentes portarias "consolidam a possibilidade de celebração de convênio com a autorização provisória de funcionamento" e, nos próximos dias, será editada uma outra, específica, para "instituir normas para concessão de autorização".

A nota também afirma que a creche São Lucas 2, que fica na região de Guaianases, foi denunciada à Prefeitura no dia 1º por não cumprir as exigências que garantem segurança e qualidade no atendimento. Nos próximos dias, outra entidade assumirá a administração da unidade, sem interrupção do atendimento às crianças.