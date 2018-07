Unidos da Tijuca convida para viagem lúdica ao espaço A Unidos da Tijuca convidará o público presente na Marquês de Sapucaí no domingo de carnaval a uma odisseia pelo espaço. A escola, última a desfilar, falará sobre o fascínio que o céu provoca na humanidade. Apesar do ar de ficção científica, o carnavalesco Luiz Carlos Bruno explica que a viagem cósmica será lúdica e muito colorida. "O tema não é o espaço em si, mas a forma como a humanidade o vê e como essa observação o inspira", explica. Em 2009 é comemorado o ano internacional da astronomia, uma homenagem aos quatro séculos das primeiras observações telescópicas do céu feitas por Galileu Galilei. A azul-e-amarela desfila este ano com 4 mil componentes e sete carros alegóricos. O pavão, símbolo da escola, tradicionalmente no carro abre alas, será representado desta vez numa cauda de cometa. Bruno conta que as primeiras alas vão relembrar as grandes descobertas astronômicas das antigas civilizações. Depois, será a vez de falar das lendas e superstições populares sobre o espaço. Para o carnavalesco, o destaque será o quinto carro alegórico, que mostrará o céu segundo o imaginário infantil, habitado por super-herois e monstros de outros planetas. Segundo ele, o enredo permitiu muita liberdade plástica. Na parte mais luxuosa do desfile, o brilho ficará por conta das estrelas de Hollywood. Também serão lembrados os filmes inspirados no espaço, como a série Star Wars e os seriados da década de 60 "Jornada nas Estrelas" e "Perdidos no Espaço". O desfecho será mais futurista: a escola falará sobre as experiências do homem desbravando o espaço. "É o homem buscando novos caminhos para sua própria evolução, e daí, o céu é o limite." A Unidos da Tijuca é a terceira escola mais antiga do Rio de Janeiro. Após ser rebaixada, retornou à elite do samba em 2000 e desde então conquistou dois vice-campeonatos. O título de campeã do Grupo Especial, no entanto, conseguiu uma única vez, em 1936. No ano passado, falou sobre a mania de colecionar e ficou com a quinta colocação. A escola deverá entrar na avenida entre as 2h25 e 3h40. Confira a seguir o samba-enredo da Unidos da Tijuca, de Júlio Alves e Totonho: "Uma Odisseia sobre o Espaço" Dourado é o sol a clarear No azul do céu, estende o véu, isso é Tijuca Chegou, na cauda do cometa, o pavão E a minha estrela foi buscar na imensidão Cruzou o céu no limiar do infinito O meu Borel visto de cima é mais bonito Eu vou alçar ao espaço Cavaleiro alado a desvendar Além das estrelas o Monte de Zeus Horizonte de meu Deus, Oxalá Vai Tijuca, me faz delirar A essência vem de lá Da ciência a navegação Luar que embala meus sonhos Luar de qualquer estação Eu vi brilhar, em seu olhar, a devoção A lenda do Guerreiro e o dragão O despertar da fantasia Vi também, a criança em seu carrossel De heróis das estrelas, um céu De mistérios e magia Na tela, tantas jornadas pelos astros Quem dera poder viver em pleno espaço Vejo em minha lente a imagem sideral Viagem do meu carnaval A nave vai pousar E conquistar seu coração O dia vai chegar Quando brilhar nossa constelação