Unidos da Tijuca fala de velocidade e Ayrton Senna Vinte anos após sua morte, o piloto Ayrton Senna será homenageado pela Unidos da Tijuca no 12º e último desfile deste carnaval na Sapucaí. O cultuado carnavalesco Paulo Barros, porém, garante que não será um enredo biográfico. Avesso a esse tipo de exibição, ele pretende promover no sambódromo do Rio uma corrida, na qual concorrem vários tipos de animais (os mais rápidos do mundo), meios invisíveis como a eletricidade, meios de transporte ultravelozes (trens-bala, aviões supersônicos) e personagens de desenho animado, como o Papa-Léguas, Corrida Maluca e Ligeirinho.