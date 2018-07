Unidos da Tijuca faz festa para 10 mil foliões

Por superstição, a festa só foi organizada após a confirmação do título, embora centenas de torcedores já estivessem na quadra durante a apuração. "Estão chegando 2 mil caixas de bebida, entre refrigerantes e cerveja, para distribuir aos torcedores. Estávamos confiantes, mas, por uma superstição da escola, não preparamos a festa. Preferimos esperar até a última hora", contou Fernando Leal, diretor de quadra, logo após a apuração.

A dançarina Gracyanne Barbosa, que estreou neste ano como rainha da bateria da Tijuca em substituição à apresentadora Adriane Galisteu, iria para a quadra logo após a apuração. No microblog Twitter ela postou mensagem de agradecimento: "Tijuca campeã, parabéns a toda a comunidade tijucana, Luiz Gonzaga merecido o título, muito emocionada", escreveu. "Parabéns, Paulo Barros, surpreendeu mais uma vez. Meu mestre Casão sem palavras, choro na avenida já sabia", concluiu Gracyanne.

A agremiação tem duas sedes - a primeira fica no morro do Borel, região onde a escola foi fundada, mas local marcado antigamente por conflitos frequentes entre traficantes. Por conta dos tiroteios, foi criada a segunda quadra, no Santo Cristo. Hoje o Borel é pacificado e essa primeira quadra é usada para reuniões e atividades comunitárias.