Unidos da Tijuca faz homenagem à Alemanha Atual campeã e com três conquistas no Grupo Especial do carnaval carioca, a Unidos da Tijuca é a terceira escola a desfilar neste domingo. A promessa do carnavalesco Paulo Barros é que o carro abre-alas virá com um sistema de som potente para levantar o público diante do enredo "Desceu num raio, é trovoada! O deus Thor pede passagem para mostrar nessa viagem a Alemanha encantada".