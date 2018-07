Unidos da Tijuca, última a desfilar, traz 'disco voador' Um "disco voador" chega na comissão de frente da Unidos da Tijuca, última escola de samba a desfilar no primeiro dia de apresentação no Sambódromo do Rio. A ideia da escola é falar da relação do homem com o espaço. Rogerinho e Lucinha Nobre são o primeiro casal mestre-sala e porta-bandeira a se apresentar. Ela é irmã do cantor Dudu Nobre, casado com a modelo Adriana Bombom, que desfilou no carnaval de São Paulo na noite de sábado.